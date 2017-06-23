«Время почти истекло»: Роскомнадзор вновь грозит Telegram блокировкой

Роскомнадзор настаивает на том, чтобы руководство Telegram предоставило данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), иначе на территории России мессенджер заблокируют. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров на официальном портале ведомства.

По словам Жарова, Роскомнадзор практически ежедневно по всем известным адресам администрации Telegram рассылает письма с разъяснениями требований закона об организаторах распространения информации. Однако до сих пор никакого ответа служба не получила.

«Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», – подчеркнул Жаров. В противном случае мессенджер будет заблокирован в России. Глава Роскомнадзора напомнил, что время для принятия решения почти истекло.

О возможной блокировке Telegram стало известно из петиции, которая появилась на сайте change.org 15 мая. Из документа следует, что руководство мессенджера получило запрос от Роскомнадзора о необходимости предоставить данные для внесения в реестр ОРИ, но ведомство не получило никакого ответа. В самом Рокомнадзоре эту информацию поначалу назвали слухами и отказались комментировать. Однако позже Александр Жаров признал, что служба направляла запрос в Telegram.

Руководство мессенджера должно предоставить Роскомнадзору следующие сведения: страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса.

Тем временем, представители Telegram заявили, что не намерены даже под угрозой блокировки предоставлять запрашиваемые данные. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», – заявила администрация мессенджера, напомнив, что данные тщательно шифруются, чтобы получить к ним доступ, «потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».

Москва, Зоя Осколкова

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