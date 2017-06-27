Чиновники превратили Telegram в популярный «запретный плод»

Месенджер Telegram, который стал публичной «головной болью» для Роскомнадзора и ФСБ, вышел на первое место по числу скачиваний пользователями. Как свидетельствуют данные аналитической компании App Annie, до заявлений о скорой блокировке сайта приложение находилось только на 15 месте рейтинга.

Стоит отметить, что популярность мессенджера росла тем больше, чем чаще от чиновников звучали призывы заблокировать Telegram, пишут «Ведомости».

Переломный момент наступил в пятницу, 23 июня, когда глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо владельцу Telegram Павлу Дурову, в котором потребовал предоставить информацию для включения месенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В противном случае он завил, что приложение будет заблокировано на территории России в считанные дни.

Против Telegram ополчилась и ФСБ, где заявили, что члены международных террористических группировок в России наиболее активно используют мессенджер, так как «у него есть возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». При этом в ведомстве отметили, что организаторы и исполнитель теракта 3 апреля в метро Петербурга пользовались Telegram «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Дуров, со своей стороны, обратил внимание на то, что в июне Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, поэтому обвинения в том, что мессенджер не заботится о безопасности пользователей – безосновательны. Он также назвал травлю Telegram «кампанией» по переводу данных российских граждан на серверы американских сервисов.

Так или иначе, конфликт между властями и Дуровым способствовал продвижению Telegram, считает гендиректор «Infoline аналитики» Михаил Бурмистров.

По его мнению, с точки зрения PR, ситуация развивается в позитивном для Telegram ключе – в ходе полемики, по сути, подчеркивается надежность и защищенность сервиса. О Telegram узнали те, кто раньше им не интересовался – многие скачали приложение из интереса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.06.17

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