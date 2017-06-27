Вторник, 27 июня 2017, 14:34 мск

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Чиновники превратили Telegram в популярный «запретный плод»

Чиновники превратили Telegram в популярный «запретный плод»

Месенджер Telegram, который стал публичной «головной болью» для Роскомнадзора и ФСБ, вышел на первое место по числу скачиваний пользователями. Как свидетельствуют данные аналитической компании , до заявлений о скорой блокировке сайта приложение находилось только на 15 месте рейтинга.

Стоит отметить, что популярность мессенджера росла тем больше, чем чаще от чиновников звучали призывы заблокировать Telegram, пишут .

Переломный момент наступил в пятницу, 23 июня, когда глава Роскомнадзора Александр Жаров опубликовал открытое письмо владельцу Telegram Павлу Дурову, в котором потребовал предоставить информацию для включения месенджера в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В противном случае он завил, что приложение будет заблокировано на территории России в считанные дни.

Против Telegram ополчилась и ФСБ, где заявили, что члены международных террористических группировок в России наиболее активно используют мессенджер, так как «у него есть возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации». При этом в ведомстве отметили, что организаторы и исполнитель теракта 3 апреля в метро Петербурга пользовались Telegram «для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

Дуров, со своей стороны, обратил внимание на то, что в июне Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма, поэтому обвинения в том, что мессенджер не заботится о безопасности пользователей – безосновательны. Он также назвал травлю Telegram «кампанией» по переводу данных российских граждан на серверы американских сервисов.

Так или иначе, конфликт между властями и Дуровым способствовал продвижению Telegram, считает гендиректор «Infoline аналитики» Михаил Бурмистров.

По его мнению, с точки зрения PR, ситуация развивается в позитивном для Telegram ключе – в ходе полемики, по сути, подчеркивается надежность и защищенность сервиса. О Telegram узнали те, кто раньше им не интересовался – многие скачали приложение из интереса.

Москва, Мария Вяткина

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© 2017, РИА «Новый День»

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