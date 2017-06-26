Дуров ответил на заявления о причастности Telegram к подготовке терактов

Информация об использовании Telegram террористами при подготовке взрыва в метро Санкт-Петербурга вызывает вопросы у владельца мессенджера Павла Дурова. Об этом он заявил на своей странице в «ВКонтакте». «Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», – написал Дуров.

По его словам, шифрование, используемое сервисами такими как Telegram или WhatsApp, «либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар». «Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников. Более того, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России. При этом риск терактов не исчезнет – как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования», – заявил владелец Telegram.

Как писал «Новый День», ФСБ России ранее заявила, что входе подготовки взрыва в метро Санкт-Петербурга террористы и их кураторы за рубежом использовали для координации действий мессенджер Telegram. Прежде глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к руководству Telegram с открытым письмом, в котором потребовал от компании предоставить доступ к кодам шифрования, чтобы внести мессенджер в реестр организаторов распространения информации.

В случае отказа мессенджеру грозит блокировка. «Если говорить по существу, то ее владелец, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», – считает Александр Жаров.

В ответ на это Дуров заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям, что небезопасно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.17

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