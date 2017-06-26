ФСБ: Террористы готовили взрыв в метро Петербурга с помощью Telegram

Злоумышленники использовали мессенджер Telegram на всех стадиях подготовки террористического акта в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 16 человек и пострадали еще 60. Такое заявление сделали в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным силовиков, перед самоподрывом между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» 3 апреля смертник контактировал через Telegram с пособниками и куратором. Также в ФСБ подчеркнули, что Telegram активно используется террористами для создания чатов. Мессенджер дает возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования информации.

Как писал «Новый День», ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился к руководству Telegram с открытым письмом, в котором потребовал от компании предоставить информацию о себе, чтобы внести мессенджер в реестр организаторов распространения информации.

Отметим, что блокировка этого сервиса в России может произойти в ближайшее время, если ее администрация не выполнит требования российского закона. «Если говорить по существу, то ее владелец, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram», – считает Александр Жаров.

В свою очередь создатель Telegram Павел Дуров ответил главе Роскомнадзора, что считает инициативу «саботажем государственных интересов», назвав её парадоксальной. По словам Дурова, запрет Telegram сделает переписку российских чиновников небезопасной.

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», – написал Дуров на своей странице «ВКонтекте». По его словам, если Telegram будет заблокирован, то «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp и Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive». «Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», – заключил Дуров.

Кроме того, Дуров считает, что требование Роскомнадзора о выдаче спецслужбам «ключей для дешифрации» переписки пользователей противоречит российской Конституции и демонстрирует незнание того, как шифруется информация. Он также отметил, что в 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть «ключей для дешифрации». «Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», – написал Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, потенциальная блокировка мессенжера никак не отразится на деятельности террористов и наркодилеров.

Примечательно, что за мессенджер вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о нежелательности блокировки в России Telegram. В связи с этим глава Чечни предложил организовать встречу между представителями Роскомнадзора и администрации Telegram. «Не хочется, чтобы «Телеграмм» блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», – написал он в своем Telegram-канале.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.17

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