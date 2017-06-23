«Это саботаж государственных интересов»: Дуров ответил на угрозы о блокировке Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров ответил главе Роскомнадзора Александру Жарову, пригрозившему заблокировать мессенджер в России. Он счел инициативу «саботажем государственных интересов», назвав её парадоксальной. По словам Дурова, запрет Telegram сделает переписку российских чиновников небезопасной.

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», – написал Дуров на своей странице «ВКонтекте». По его словам, если Telegram будет заблокирован, то «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp и Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive».

«Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», – заключил Дуров.

Ранее сегодня глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать в России мессенджер Telegram, если администрация мессенджера откажется выполнять требования российского законодательства в сфере распространения информации. Ведомство настаивает на том, чтобы руководство Telegram предоставило данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Ранее администрация мессенджера заявляла, что «еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас, и так будет всегда».

Примечательно, что за мессенджер вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, заявив о нежелательности блокировки в России Telegram. В связи с этим глава Чечни предложил организовать встречу между представителями Роскомнадзора и администрации Telegram. «Не хочется, чтобы «Телеграмм» блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», – написал он в своем Telegram-канале.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.06.17

В Башкирии задержали троих террористов. / Разборка в стиле 90-х: в семейном кафе восемь крепких парней избили посетителей (ВИДЕО). / В Москве задержан «вор в законе» Ткач Няганский. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»