Штраф для Telegram: отказ от сотрудничества с ФСБ суд оценил в 800 тыс. рублей

Мировой суд Мещанского района Москвы наложил на Telegram штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.

Судья Юлия Данильчик признала Telegram Messenger LLP (Лондон) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.31 КОАП РФ (Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений), передает «Интерфакс». Суд прошел в отсутствие представителей Telegram.

Согласно материалам суда, ФСБ 12 июля текущего года направило руководству мессенджера запрос о предоставлении данных. Спецслужбу заинтересовали шесть телефонных номеров. Требование ведомства необходимо было исполнить до 19 июля, однако лондонский офис проигнорировал запрос. Создатель мессенджера Павел Дуров тогда отмечал, что пока неизвестно, могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса.

Согласно российским законам, у представителей Telegram есть 10 дней на обжалование решения. Если это не будет сделано и вердикт вступит в силу, то Роскомнадзор должен предоставить мессенджеру не менее 15 дней на исполнение требований закона о передаче ключей ФСБ. По истечении этого срока мессенджер может быть заблокирован на территории России, отмечает «Медуза».

Ранее Роскомнадзор неоднократно призывал Telegram и лично его основателя предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа глава надзорного ведомства Александр Жаров грозил сервису блокировкой. Дуров, в свою очередь, заявлял, что не намерен передавать спецслужбам никакой информации о пользователях. Жаров позже пояснил, что ведомство требует от Telegram исключительно пять идентификаторов для включения в реестр и речи не идет об открытии доступа к переписке пользователей. Под угрозой блокировки, Дуров согласился передать необходимые регистрационные данные. В сентябре создатель мессенджера сообщил, что почти сразу после того, как мессенджер был зарегистрирован в России, ФСБ потребовала от сервиса ключи для декодирования переписки пользователей.

В конце сентября Дуров, комментируя требования российских и иранских властей, заявил о готовности закрыть бизнес в тех странах, которые оказывают давление на компанию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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