«Почта России» подставила Telegram долгой доставкой письма из ФСБ

«Почта России» признала, что чрезмерно долго доставляла заказное письмо от ФСБ в лондонский офис компании Telegram. В нем содержались требования передать ключи от переписки пользователей. Ответ «Почты России» опубликовал в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков.

Из ответа почтовой службы следует, что письмо было вручено адресату 21 июля, в то время как российские силовики требовали предоставить ключи переписки до 19 июля. По какой причине было допущено промедление, в «Почте России» не знают. В сообщении сказано, что «Почта России» приносит извинения за ненадлежащее исполнение услуги.

Как писал «Новый День», сервис Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей в рамках «пакета Яровой» за отказ сотрудничать с ФСБ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен обжаловать данное решение суда. Бизнесмен считает, что запрос спецслужб противоречит Конституции РФ.

«Помимо того, что требования ФСБ нереализуемы технически, они противоречат 23 статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений." Конституция – основной закон России, который имеет прямое действие и стоит выше других уточняющих ее законов», – написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, создатель Telegram отметил, что ФСБ стремится расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Дуров собирает команду юристов, чтобы обжаловать решение суда. Ранее мировой суд Мещанского района Москвы наложил на Telegram штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования сообщений пользователей.

Судья Юлия Данильчик признала Telegram Messenger LLP (Лондон) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.31 КОАП РФ (Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений).

Также стоит отметить, что генеральный директор «Почты России» в интервью каналу «Россия-24» 24 октября рассказал, что компания не справляется с качественным выполнением услуг. Причиной по его словам, является нехватка персонала. Это, по мнению наблюдателей, не удивительно, так как зарплаты в этой организации смехотворно мизерные.

«Я считаю, что нам не хватает почтальонов, нам не хватает операторов для качественного выполнения наших услуг. Какие-то риски сокращения нашего производственного персонала минимальны», – сказал Подгузов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.10.17

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