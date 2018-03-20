Telegram должен в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений

Верховный суд встал на сторону Федеральной службы безопасности в споре с руководством мессенджера Telegram о передаче ключей дешифровки сообщений. Роскомнадзор в этой связи направил в адрес Telegram уведомление об исполнении требований ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В противном случае ведомство грозит заблокировать работу мессенджера. Telegram решение суда собирается обжаловать.

Приказ ФСБ, согласно которому администрация сервиса должна была предоставить ключи дешифровки, был выпущен 19 июля 2016 года. Telegram просил суд признать документ недействительным. Однако в октябре 2017 года мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер на 800 000 рублей за неисполнение предписания спецслужб. Telegram обжаловал штраф, но 12 декабря столичный Мещанский суд признал решение первой инстанции законным.

Сегодня Верховный суд поддержал это решение. «В удовлетворении административного искового заявления Telegram Messenger о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 года отказать», – цитирует судью ВС Аллу Назарову RNS.

Представлявшая интересы ФСБ юрист Юлия Костина уточнила, что спецслужбы не требуют у руководства Telegram предоставить содержащую тайну переписку пользователей. Речь идет о ключах дешифровки сообщений, поэтому, по мнению Костиной, ФСБ не нарушает конституционное право граждан на соблюдение тайны переписки.

Однако адвокат компании Рамиль Ахметгалиев считает, что это то же самое, как потребовать пароль от смартфона. «Мы будем оспаривать это решение», – сообщил защитник. «На сегодняшний момент на запрос ФСБ Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей», – заявил Ахметгалиев.

Тем временем, Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности. «Обращаем внимание, что в случае неисполнения организатором распространения информации в сети «Интернет» в указанный в настоящем уведомлении срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», доступ к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети «Интернет», ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети «Интернет», на основании вступившего в законную силу решения суда до исполнения таких обязанностей», – сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что Telegram должен исполнить свои обязанности в течение 15 дней, а также подтвердить выполнение требований закона документально.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.18

ЧП в московском метро: мужчина с ножом напал на сотрудника охраны. / В Екатеринбурге в выходные закрывают несколько станций метро. / Весна подвела: в Москве зафиксирован всплеск заболеваемости простудой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»