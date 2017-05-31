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Технологии

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Публикации за 31.05.17

Пользователи Telegram по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса

Пользователи Telegram по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса

Пользователи из разных стран сообщили о проблемах с доступом к Telegram. В частности, сбой произошел в веб- и десктоп-версиях сервиса.

Проблемы с работой программы ощутили те люди, которые пользуются сервисом через web-интерфейс. Мобильное приложение мессенджера в то же время работало бесперебойно.

Администрация Telegram подтвердила сбой, сославшись на проблемы с DNS. В компании пообещали в скором времени восстановить работу программы. «Сам мессенджер и приложения в порядке», – говорится в официальном аккаунте Telegram в твиттере.

Москва, Зоя Осколкова

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