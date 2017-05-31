Пользователи Telegram по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса

Пользователи из разных стран сообщили о проблемах с доступом к Telegram. В частности, сбой произошел в веб- и десктоп-версиях сервиса.
Проблемы с работой программы ощутили те люди, которые пользуются сервисом через web-интерфейс. Мобильное приложение мессенджера в то же время работало бесперебойно.
Администрация Telegram подтвердила сбой, сославшись на проблемы с DNS. В компании пообещали в скором времени восстановить работу программы. «Сам мессенджер и приложения в порядке», – говорится в официальном аккаунте Telegram в твиттере.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 31.05.17
Жителям Крыма заблокировали доступ к российским интернет-сервисам и соцсетям. / Facebook забанил отца кота Ватника. / Первый в мире робот-священник начал работать в Германии (ВИДЕО). Читать дальше
Роскомнадзор может запретить мессенджер Telegram ►
Telegram не даст «ни бита» информации Роскомнадзору ►
© 2017, РИА «Новый День»