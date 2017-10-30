Мэрия Челябинска: на ремонт водопровода и тепловых сетей нужно 24 миллиарда рублей

Власти Челябинска ищут концессионера, который спасет горожан от потопов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие 15-20 лет для ремонта водопровода и тепловых сетей городу понадобится, как минимум, 24 миллиарда рублей. Об этом заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

При этом, по словам градоначальника, некоторые специалисты называют и другую цифру – 60 миллиардов рублей.

Так глава города отреагировал на информацию об очередном потопе, произошедшем в центре Челябинска в минувшее воскресенье. Напомним, речь об инциденте, произошедшем на улице Шаумяна: в результате порыва на водоводе улицу в районе доме №81 затопило. Работы по устранению повреждения сегодня проводят сотрудники МУП ПОВВ. В связи с этим водоснабжение отключено в семи домах.

Мэрия и Челябинская городская Дума продолжают поиски инвестора. При этом если раньше речь шла о сдаче в концессию МУП ПОВВ, то теперь власти муниципалитета не исключают аналогичного сценария и в отношении МУП ЧКТС, обслуживающего тепловые сети города.

При этом до прихода инвестора чиновники и депутаты не гарантируют горожанам безаварийную работу сетей водовода и теплоснабжений: по словам председателя городской Думы Станислава Мошарова, сейчас в тарифе отсутствует инвестиционная составляющая, и ремонт сетей приходится проводить за счет платежей за текущее содержание. Средства же на развитие сетевого хозяйства могут быть предусмотрены в тарифах только после того, как появится инвестор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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