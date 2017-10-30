Южноуральцы, вымогавшие у бизнесмена 5 миллионов рублей, получили по 8 лет

Южноуральцы, три месяца терроризировавшие предпринимателя, отправятся в колонию строгого режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал жителей Магнитогорска и Верхнеуральска виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере.

В суде установлено, что в декабре 2016 года 45-летний житель Верхнеуральска узнал от знакомого, что предприниматель из Магнитогорска выгодно продал нежилое помещение. Решив поживиться за чужой счет, приятели договорились о совместном совершении вымогательства в целях получения 5 миллионов рублей.

Для этого один из подельников, используя сим-карты с разными абонентскими номерами, в период с декабря 2016 по февраль 2017 года звонил предпринимателю с требованием денег, угрожая ему и его близким, а когда бизнесмен отказался заплатить, пригрозил избить его несовершеннолетнюю дочь.

В январе 2017 года второй злоумышленник, 65-летний житель Магнитогорска, решив, что предприниматель умышленно затягивает время передачи денег, в целях устрашения, во дворе дома облил бензином капот автомобиля «Мицубиси», принадлежащего бывшей сожительнице бизнесмена.

В феврале 2017 года в ходе передачи муляжа денег южноуральцы были задержаны сотрудниками полиции.

Приговором суда обоим назначено наказание по 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Один из обвиняемых также лишен специального звания подполковника ФСИН.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей на сумму 90 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда и в сумме 280 тысяч рублей в счет возмещения потерпевшему причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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