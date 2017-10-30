В Челябинской области подростки провалились под лед

Южноуральским спасателям пришлось вылавливать подростков из-под ледяного покрова озера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, 29 октября в 20:30 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112) поступило сообщение, что на озере Большая Нанога в районе дома №26 по бульвару Гайдара слышны крики о помощи.

На место происшествия в 20:42 прибыла дежурная смена спасателей. В 150-200 метрах от берега в полынье барахтались два подростка. Были вызваны две бригады медиков. Кроме того, для освещения места происшествия прибыла машина пожарной части.

Старший смены спасателей в гидрокостюме выдвинулся по льду к полынье. В 20:51 один из 15 летних подростков добрался до камышей и вышел на берег состоятельно. Мальчика укутали и посадили в автомобиль спасателей (от госпитализации подросток впоследствии отказался).

Его приятелю повезло меньше: парень ушел под воду, и спасателям пришлось нырять, чтобы вытащить его на берег. Мальчика обвязали веревкой и оттащили к берегу. Подростка госпитализировали в реанимационное отделение больницы с сильным переохлаждением.

Челябинск, Виктор Елисеев

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