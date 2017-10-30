«Подарок к приезду Путина»: водителей челябинских трамваев лишили дополнительного отпуска

У водителей челябинских трамваев отняли дополнительные дни к отпуску.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральских вагоновожатых заставляют подписывать новые договоры: под угрозой увольнения водителей принуждают отказываться от дополнительных дней к отпуску. Об этом сотрудники ООО «ЧелГЭТ» сообщили в социальных сетях.

Как оказалось, после очередной оценки условий труда специалисты изменили класс, присваиваемый должности водителя трамвая, и теперь дополнительный отпуск сотрудникам не положен, объясняют в одной из групп, объединяющих челябинских транспортников. «Посмотрел сводную ведомость. Специалисты присвоили класс 3.1 – дополнительный отпуск отменили законно. Маразм...», – комментируют в соцсетях.

При этом водители напоминают, что это далеко не первая попытка изменить условия работы вагоновожатых. «В июле 2017 года нам вернули дополнительные дни к отпуску, – напоминают в группе. – Председатель профсоюза объяснила, что удалось доказать вредные условия труда. Мы обрадовались. Сменился директор, и у нас вновь забирают дополнительные дни к отпуску за вредные условия труда». При этом в допсоглашении к трудовому договору, которое вынуждают подписывать водителей, указано, что в случае отказа несогласные будут уволены по соглашению сторон. «И водители подписывают, потому что не хотят терять работу, – сетуют челябинцы. – Вот так людей делают заложниками положения. Вот такой подарок ко дню автомобилиста и приезду президента России Владимира Путина».

Челябинск, Виктор Елисеев

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