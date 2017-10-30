Гибель младенца в доме под Магнитогорском обернулась уголовным делом

Трехмесячная малышка из Магнитогорска замерзла в не отапливаемом доме.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбуждено в отношении матери девочки.

Напомним, утром 18 октября в жилом доме одного из поселков в Нагайбакском районе было обнаружено тело трехмесячной малышки без признаков жизни. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка.

В ходе проверки установлено, что жительница Магнитогорска вместе с двумя своими детьми, старшему их которых было 2 года, переехала в дом, где произошла трагедия, 16 октября. Проснувшись утром 18 октября, женщина обнаружила в комнате свою младшую дочь в коляске без признаков жизни, после чего сообщила о случившемся в лечебное учреждение.

Согласно выводам судебно-медицинского исследования смерть девочки наступила от переохлаждения. По словам женщины, в доме было холодно, поскольку она его надлежащим образом не отапливала.

«Учитывая наличие в действиях женщины признаков неосторожного причинения смерти девочке, а также в целях полного и всестороннего расследования обстоятельств ее гибели, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в региональном управлении СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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