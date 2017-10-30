В Катав-Ивановске ввели карантин по бешенству

Власти Челябинской области объявили карантин по бешенству в Катав-Ивановском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Неблагополучным пунктом объявлено село Орловка Катав-Ивановского муниципального района, угрожаемой зоной – город Катав-Ивановск.

На время карантинных мероприятий введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункт, а также на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.10.17

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