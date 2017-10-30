Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 14:22 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

В Катав-Ивановске ввели карантин по бешенству

В Катав-Ивановске ввели карантин по бешенству

Власти Челябинской области объявили карантин по бешенству в Катав-Ивановском районе.

Как передает корреспондент , соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.

Неблагополучным пунктом объявлено село Орловка Катав-Ивановского муниципального района, угрожаемой зоной – город Катав-Ивановск.

На время карантинных мероприятий введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак на территории неблагополучного пункт, а также на вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.10.17

Танцевальные санкции: артистов из Северной Кореи не пустили на челябинскую сцену. / Колдунья, снявшая с челябинки «порчу» за несколько миллионов, предстанет перед судом. / Гибель младенца в доме под Магнитогорском обернулась уголовным делом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

На Южном Урале во время занятий обрушилась стена техникума

В Челябинск съехались более 500 жонглеров и клоунов

Танцевальные санкции: артистов из Северной Кореи не пустили на челябинскую сцену

Колдунья, снявшая с челябинки «порчу» за несколько миллионов, предстанет перед судом
Все новости