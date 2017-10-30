Южноуралец «купил» кредитку за 9 тысяч рублей

Жителя Снежинска «развели» на 9 тысяч рублей, пообещав 200-тысячный кредит.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции Снежинска обратился 23-летний местный житель и сообщил, что у него путем обмана похитили 9 тысяч рублей.

Молодой человек рассказал, что решил оформить кредит, для чего заполнил несколько заявок на выдачу займа на нескольких сайтах. Через некоторое время ему позвонил мужчина, представился работником одного из челябинского филиала банка и сообщил об одобрении кредита на сумму 200 тысяч рублей. «Банкир» заверил снежинцаи, что кредитную карту ему доставят через неделю из Челябинска, но для ее оформления необходимо перевести на счет, отправленный ему СМС-сообщением, 9 тысяч рублей.

Ничего не подозревающий южноуралец так и сделал. Когда же в оговоренные сроки кредитную карту никто не доставил, телефон «сотрудника банка» был уже недоступен. Позже молодой человек выяснил, что адрес, по которому якобы расположен челябинский филиал банка, вымышленный.

По данному факту в отделе дознания ОМВД России по ЗАТО Снежинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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