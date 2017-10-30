Южноуральские власти стали вдвое чаще заключать госконтракты с малым бизнесом

В Челябинской области в два раза увеличилась доля госконтрактов с малым бизнесом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, государственные закупки у субъектов малого предпринимательства выросли до 7 миллиардов рублей и составили более 20% от общего объема. Главное контрольное управление Челябинской области подвело промежуточные итоги исполнения поручения главы региона Бориса Дубровского.

Как отметили в пресс-службе главы региона, в прошлом году доля госзакупок составляла 11%. Борис Дубровский поставил задачу улучшить этот показатель, так как он отражает состояние инвестклимата в регионе. Требование увеличить госзакупки у субъектов малого предпринимательства было распространено не только на органы государственной власти региона, но и местные власти. «Год назад мы сознательно пошли на такое решение, чтобы оно стало по-настоящему эффективной мерой государственной поддержки малого и среднего бизнеса, – отметил губернатор. – Такого же подхода требую от муниципальных органов, где формируется значительная часть закупок и расходуются по сути средства областного бюджета».

Напомним, с апреля 2013 года, согласно федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетополучатели обязаны привлекать к закупкам малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Доля таких контрактов должна составлять не менее 15% от общегодового объема закупок. В Челябинской области, по решению главы региона, целевой показатель увеличили до 30%. Инициатива является одной из мер поддержки МСП и повышения инвестпривлекательности региона.

По данным руководителя Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрия Агеева, за истекший период 2017 года государственные заказчики на Южном Урале осуществили закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 3,61 миллиарда рублей при общем объеме заключенных госконтрактов на 18 миллиардов руб. Таким образом, их доля составила более 20%. У муниципальных заказчиков этот показатель немного ниже – 16,16%, или 2,29 миллиарда рублей, при общем объеме контрактов 14,19 миллиарда. Сумма всех заключенных в регионе контрактов с малым бизнесов составила 5,91 миллиарда рублей при общем объеме закупок на сумму 32,19 миллиарда. Таким образом, 18% бюджетных контрактов достались представителям малого и среднего бизнеса.

Отметим, в Челябинской области работа по увеличению деловой активности ведется в рамках достижения показателей Национального рейтинга инвестпривлекательности регионов Агентства стратегических инициатив. Борис Дубровский поставил перед областным правительством цель войти в топ-20 рейтинга по итогам 2017 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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