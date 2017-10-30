Снова «день жестянщика»: в Челябинске больше десятка ДТП и восьмибалльные пробки

Центр Челябинска встал в восьмибалльных пробках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запоздалый дождь и летняя резина сыграли с челябинскими автомобилистами дурную шутку: в город в очередной раз нагрянул «день жестянщика».

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», напряженность на магистралях города достигла восьми баллов. Центр Челябинска практически встал. Скорость движения на всех основных транспортных артериях редко превышает 7 километров в час. Причиной коллапса стали множество ДТП: в данный момент на карте сервиса отображены более десятка аварий.

Движение автотранспорта затруднено на улицах Братьев Кашириных, Худякова, Доватора, Труда, Цвиллинга, Воровского, Кирова, Свердловском проспекте, проспектах Победы и Ленина. Также пробки наблюдаются в Калининском и Курчатовском районах – на улице Чичерина, и в Металлургическом районе по шоссе Металлургов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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