Озерские похоронщики ответят в суде за погром в пабе

В южноуральской «запретке» перед судом предстанут владельцы похоронного бюро и их друзья, раскурочившие увеселительное заведение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Озерский городской суд направлено уголовное дело о погроме в одном из пабов ЗАТО, произошедшем в марте этого года.

Инцидент произошел 11 марта. Именно в этот день в увеселительном заведении встретились местные жители, являющиеся собственниками похоронных компаний, конкурирующих в городе. Между конкурентами (мужчиной и женщиной) вспыхнула ссора.

При этом представитель сильного пола схватил свою оппонентку за волосы и угрожал ей убийством. Правда, дальше угроз дело не пошло: мужчина оставил конкурентку. Однако дама решила не давать спуску конкуренту, догнала его и плеснула ему в лицо из бывшего у нее в руке стакана. После чего тот ударил ее в лицо.

Как оказалось, это был только первый раунд. Поверженная, но не сломленная озерчанка позвонила мужу (а по совместительству – соучредителю похоронного бюро). Тот позвал на подмогу двух своих приятелей, и вся троица заявилась в паб, прихватив травматический пистолет, нож и молоток.

Один из новоприбывших ворвался в бар и тут же открыл стрельбу из пистолета. Вслед за ним в помещение вбежали два его приятеля. Вместе они повалили обидчика бизнес-леди и принялись избивать его. Причем в ход пошли не только руки и ноги, но и попавшийся «защитникам» озерчанки стул. Женщина также присоединилась к избиению, схватив молоток и ударив обидчика по спине. Досталось и бывшему вместе с избиваемым мужчине: он получил несколько ударов ножом.

Кроме того, бизнес-леди и ее «защитники» явно демонстрировали свое агрессивное поведение. Так, все четверо громко выкрикивали нецензурные слова и переворачивали мебель, демонстрируя свое пренебрежительное отношение к окружающим, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В итоге оппоненты разошедшегося квартета были доставлены в больницу с многочисленными травмами. Напавшая на них четверка предстанет перед судом по обвинению в зависимости от степени участия в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, а также хулиганстве с применением оружия. Кроме того, в отношении одного из пострадавших возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Его расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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