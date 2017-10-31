В Челябинской области комендант подарила дочерям комнаты в общежитии

Южноуральскому муниципалитету пришлось через суд возвращать комнаты в общежитии, «пожалованные» комендантом дочерям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал заведующую общежитием виновной в совершении преступления.

Установлено, что женщина, воспользовавшись своим служебным положением, зная о наличии в общежитии незаселенных муниципальных комнат, изготовила договоры социального найма жилых помещений на двух своих дочерей, указав в них несоответствующие действительности сведения.

На основании сфальсифицированных документов дочери заведующей общежитием были зарегистрированы в жилых помещениях. В последующем с ними заключены договоры безвозмездной передачи жилых помещений в собственность.

Своими действиями завобщежитием причинила Саткинскому городскому поселению материальный ущерб в сумме свыше 150 тысяч рублей, равный стоимости жилых помещений.

Учитывая данные обстоятельства, городской прокурор в интересах муниципалитета направил в суд иск к дочерям заведующей общежитием о признании недействительными договоров найма, безвозмездной передачи жилых помещений в собственность, прекращении права собственности на жилые помещения, выселении без предоставления другого жилого помещения.

Саткинский городской суд удовлетворил иск прокурора.

Решение суда вступило в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.10.17

Жительница Кыштыма обвинила мужа в краже миллионов . / От мультфильмов до погоды: эксперты выяснили, для чего челябинцам смартфон. / Ученых озадачили таинственные вспышки на Юпитере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»