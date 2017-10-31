Южноуралец проведет шесть лет в колонии за организацию артели лесорубов

Житель Нязепетровского района проведет 6 лет в колонии за вырубку трех сотен кубометров леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нязепетровский районный суд признал мужчину виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и покушении на подкуп свидетеля.

В суде установлено, что южноуралец в 2012 – 2014 годах от имени местных жителей неоднократно обращался в Нязепетровское участковое лесничество с фиктивными заявлениями о предоставлении древесины для личных нужд, на основании которых заключались договоры купли-продажи лесных насаждений.

Понимая, что документы, разрешающие рубку лесных насаждений являются фиктивными, он привлек наемных работников и технику и организовал незаконную рубку деревьев породы сосна, общим объемом 238 кубических метров. Ущерб составил свыше 3,5 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе предварительного расследования он пытался подкупить свидетеля с целью изменения последним изобличающих вину обвиняемого показаний, данных в ходе предварительного расследования, предлагая вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в 50 тысяч рублей.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны (главного управления лесами Челябинской области), взыскав с осужденного сумму причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.10.17

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