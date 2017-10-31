«Не торгуйте лицом»: популярный блогер «отлупил» челябинского депутата Госдумы

Блогер Илья Варламов призвал депутата Владимира Бурматов не торговать лицом за счет людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перепалка между блогером-урбанистов и депутатом Госдумы по поводу безобразной детской площадки, установленной в парке Тищенко в Металлургическом районе Челябинска, и не думает завершаться.

Напомним, 29 октября Илья Варламов разместил в своем ЖЖ разгромный пост по поводу открытия гигантского детского городка «Поляна Сказок», в котором возмутился безвкусием появившегося сооружения. Владимир Бурматов, якобы бывший инициатором выделения средств парку Тищенко «в рамках партийной программы партии «Единая Россия», решил не оставлять публикацию без ответа. Депутат обвинил блогера в «заказухе», предположив, что фото площадки Варламов получил вместе с текстом поста, который и разместил на своей странице.

В ответ блогер опубликовал очередной пост, где дал «отлуп» самонадеянному депутату. В частности, он сообщил, что фотографии взял с официального сайта администрации Челябинска, где они выложены на всеобщее обозрение. Кроме того, эти же снимки размещены на сайте «Единой России» и в соцсетях. Видимо, там какие-то провокаторы сидят», – иронизирует г-н Варламов.

Лишь часть фото блогер получил от одного из жителей Металлургического района Челябинска, которого, по словам челябинца, возмутила «очередная халтура за немаленькие деньги, тем более бюджетные».

В том же, что возведенная в парке Тищенко площадка – откровенная халтура, и автор присланных фотографий, и сам блогер убеждены. «Проектирование детской площадки – очень сложная задача! – пишет Илья Варламов. – И хорошие детские площадки именно проектируют. Если вы обратитесь к мировой практике, то заметите, что детская площадка может стать достопримечательностью города. Что сделали вы? Вы просто взяли каталог компании «КСИЛ» (Варламов назвал компанию корпорацией зла и возложил на нее ответственность за «цветное убожество во дворах по всей стране» – прим. НД) и выбрали там самый большой и дорогой городок. Всё. Так делать нельзя. По-хорошему, вам надо было не в каталоге прикормленного подрядчика выбирать, а объявить творческий конкурс, пригласить хорошие компании и найти лучших. И тогда вам бы не пришлось на каждом столбе писать свое имя и вешать логотип вашей партии. Люди сами бы ваше имя писали и искренне говорили вам спасибо».

Детскую площадку надо оценивать минимум по пяти показателям: безопасность, удобство, креативность, доступность и дизайн, напоминает блогер-урбанист, отмечая, что у обсуждаемого объекта проблемы по всем пунктам: «Судя по фото, даже покрытие неправильное. Как обычно, сэкономили, и оно не защитит детей от травм в случае падения. Про удобство и доступность говорить не приходится. Повсюду грязь и открытый грунт, что недопустимо. Вместо нормальных подходов вы просто накидали какую-то бетонную плитку. Вы не подумали о родителях: нет ни навесов, ни столов, где можно разложить вещи».

При этом детская площадка должна способствовать развитию юных горожан, напоминает блогер депутату, имеющему степень кандидата педагогических наук. К тому же, для детей с ограниченными возможностями «Поляна сказок» и вовсе недоступна.

«Проблема в том, что у вашего лидера, господина Путина, выборы в 2018 году, и вы из кожи вон лезете, чтобы показать народу свет в конце тоннеля, – резюмирует Илья Варламов. – А людям жить потом с этим добром. И ваша партия, Владимир, по всей стране сейчас за бюджетные деньги клепает это <…>. И это очень плохо. Моя претензия в том, что вы делаете плохо за бюджетные деньги и выдаёте это за свои достижения. Сделайте хорошо – и пишите свое имя хоть на каждой гайке, нам не жалко».

Между тем, сообщает Варламов, в это же время владелец одной из крупных торговых сетей на свои деньги делает одну из лучших площадок в одном из парков страны. Однако ни на самой площадке нет никаких упоминаний о бизнесмене, ни пресса не трубит по этому поводу. «Понимаете, в чём разница? Можно делать для людей, а можно для того, чтобы лицом торгануть за счёт людей», – подводит черту блогер.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.10.17

«Это несерьезно!»: на Южном Урале поговорили об экстремизме. / В ожидании Путина: главный корпус ЮУрГУ оборудовали пандусом (ФОТО, ВИДЕО). / Ливни и ветер: на Южный Урал надвигается калининградский шторм. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»