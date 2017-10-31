На создание в Челябинске системы здравоохранения третьего уровня власти региона потратили миллиард рублей

Власти региона направили на улучшение качества медицинского обслуживания южноуральцев 1 миллиард рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский посетил сегодня несколько медицинских объектов, которые вновь построены и реконструированы на территории Челябинской областной больницы.

«Главная цель всех наших инвестиций в медицину – чтобы помощь оказывалась вовремя, качественно, бесплатно, без очередей, – подчеркнул губернатор. – Оценил затраты в эти четыре объекта челябинской областной больницы: строительство, оборудование, автотехнику – все на общую сумму около одного миллиарда рублей. Эти деньги направлены для построения в челябинском медгородке системы здравоохранения третьего уровня. Именно здесь будет оказываться высокотехнологичная медицинская помочь, направленная на улучшение качества и продолжительности жизни южноуральцев».

В ходе посещения глава региона оценил новую поликлинику Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины, которая соединена теплым переходом с клиникой. Решение о строительстве поликлиники было принято губернатором два года назад, и 7 ноября она сможет принять первых пациентов, которые ранее обслуживались в приспособленном здании 1947 года постройки.

«Поликлиника – составная часть онкологического центра, – консультативный центр, где осуществляется окончательная установка стадии заболевания пациента и планируется лечение, вне зависимости от того в какой клинике области оно будет проходить, – уточнил главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин. – Центр будет обеспечивать доступ к нашим технологиям, при этом резко улучшились условия для врачей и пациентов. Очень важно, что замкнули корпус диспансера теплым переходом и любые консультации в любое время года могут проводиться быстро, четко, комфортно».

В ходе посещения Челябинской областной детской клинической больницы Борису Дубровскому представили лечебный корпус после капитального ремонта, соответствующий современным условиям оснащения и психологического комфорта для маленьких пациентов.

Также губернатор оценил результаты масштабной модернизации оперблока Челябинской областной клинической больницы. Строительные работы завершены, в настоящее время ведется оснащение современным оборудованием и лицензирование. Первых пациентов хирурги планируют принять уже в начале следующего года.

«Это будет универсальный модуль, состоящий из 10 операционных, предназначенных для работы всей хирургической службы. Все оборудование только инновационное, самое современное, на уровне ведущих зарубежных клиник. Оперблок будет оснащен с учетом требований безопасности и комфорта – как для врачей, так и для пациентов. На сегодня по всей России создано 200 таких модулей. Наш будет 201 по счету», – подчеркнул главный врач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман.

Сегодня губернатор Борис Дубровский оценил также масштаб обновления автопарка клиник Челябинской области современными машинами скорой медицинской помощи. В этом году на средства областного бюджета приобретено 55 автомобилей на общую сумму 110 миллионов рублей, они пополнят автопарк 18 муниципалитетов. Весь транспорт соответствует новому межгосударственному стандарту, введенному в действие с апреля текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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