16-летняя скрипачка разносила «синтетику», гуляя с 3-летним братом

В Екатеринбурге задержали 16-детнюю скрипачку из Миасса, делавшую «закладки» во время прогулки с маленьким братом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушку остановили сотрудники полиции и фонда «Город без наркотиков». Об этом сообщил на своей страничке в социальных сетях вице-президент фонда Тимофей Жуков.

«Обычная шестнадцатилетняя девочка с бумажным пакетом ведет своего трехлетнего брата за руку, – написал активист. – Они вышли на прогулку. Через несколько минут за гаражами во дворе их примут сотрудники полиции и оперативники фонда». В бумажном пакете «силовики» нашли наркотики весом 300 граммов.

По словам общественника, девушка училась на скрипачку. Сама она из Миасса, но не так давно переехала в Екатеринбург, чтобы продолжить учебу. «В какой-то момент что-то пошло не так, она устроилась работать «курьером» и быстро заслужила расположение и доверие «работодателей». Позже, на обыске в ее квартире, обнаружат еще 6,2 килограмма синтетических наркотиков, что в общей своей массе с тремястами изъятыми ранее составит 6,5 килограмма. Из этого количества можно было бы добыть 70 килограммов наркотиков и загубить несколько десятков жизней, но это ее как-то не беспокоило», – констатирует Тимофей Жуков.

Активист признается, что встреча с юной наркодилершей оставила двойственное впечатление. «Она не ребенок, она все понимает, ее нельзя жалеть, но внутри все сжимается, и ком в горле, когда видишь ее детское лицо, набухшие от слез глаза и слышишь тоненький дрожащий голос. Будет суд, статья подразумевает до 10 лет лишения свободы. За нее, разумеется, никто не вступится, и ни один оператор интернет-магазина не будет оплачивать ее адвоката. Таких, как она, сотни», – пишет общественник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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