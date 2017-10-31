МИД подтвердил встречу Путина с Назарбаевым в Челябинске 

Замглавы министрества иностранных дел РФ Григорий Карасин анонсировал участие глав России и Казахстана на форуме в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник отметил, что форум межрегионального сотрудничества является знаковым событием для обоих государств. «Мы придаем ему особое значение, поскольку десятки российских регионов контактируют и сотрудничают с казахстанскими партнерами», – заявил Григорий Карасин в интервью телеканалу «Россия24».

Представил МИДа отметил, что российско-казахстанский форум, в котором примут участие два президента пройдет в Челябинске 9 ноября.

Также стало известно об окончании приема заявок на участие в деловом совете России и Казахстана. По данным организаторов, ажиотаж среди коммерсантов возник из-за корректировки программы XIV Форума межрегионального сотрудничества, запланированного с 7 по 9 ноября.

В предыдущие годы в рамках мероприятия работал отдельный бизнес-блок. В этот раз его не будет. Между тем, 8 ноября ожидается форум ректоров вузов России и Казахстана. Встреча пройдет на площадке Южно-Уральского госуниверситета. Напомним, сегодня на крыльце главного корпуса вуза рабочий в спешке устанавливал пандус для доступа в образовательное учреждение инвалидов.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 31.10.17

Пастырь и гармония: в Челябинске появились три новые улицы. / 16-летняя жительница Миасса разносила «синтетику» на прогулке с 3-летним братом. / На создание в Челябинске системы здравоохранения третьего уровня власти региона потратили миллиард рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»