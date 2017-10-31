Миасским чиновникам закрыли доступ к популярному  сайту

Редакция популярного сайта Миасса обвинила мэрию в блокировке ресурса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство миасской администрации заблокировало доступ к сайту NewsMiass.ru для сотрудников мэрии.

«В соответствии с политикой безопасности администрации Миасского городского округа» на рабочих компьютерах чиновников теперь заблокирован доступ к городскому новостному ресурсу Миасса – сайту newsmiass.ru», – пишут местные журналисты. Именно такая иконка выскакивала сегодня на экранах компьютеров чиновников при попытке зайти на сайт ресурса.

В сообщении предупреждали, что переход на данный сайт является небезопасным или нежелательным. А также ставили в известность, что система безопасности произвела запись в журнал событий.

«В чём именно состоит небезопасность – не указано, – недоумевают на ресурсе. – А вот с понятием «нежелательный» можно согласиться – вдруг муниципальные служащие, не приближенные к верхушке власти, узнают, как же на самом деле обстоят дела в нашем городе».

При этом в издании заверяют, что уже думают над ответом мэрии, который может оказаться весьма нетривиальным. Так, в настоящее время ресурс прорабатывает вариант установки вблизи администрации мощной Wi-Fi-точки, которая позволит чиновникам «совершенно бесплатно и без ограничений читать новости на нашем ресурсе».

Напомним, NewsMiass.ru принадлежит бывшему сити-менеджеру Миасса Станиславу Третьякову. В ходе выборов главы Миасса 2015 года именно он поначалу считался фаворитом: областное правительство делало ставку на главу. Однако Третьякову не удалось договориться с депутатами городского собрания. В ходе первого заседания муниципального парламента часть народных избранников демонстративно покинула зал, чтобы Станислава Третьякова не смогли назначить исполняющим обязанности главы в виду отсутствия кворума. В итоге он отказался от участия в выборах мэра, а миасским градоначальником собрание депутатов выбрало Геннадия Васькова, бывшего в бытность Третьякова сити-менеджером его заместителем. Но экс-глава администрации встал в жесткую оппозицию к бывшему подчиненному, а принадлежащий ему популярный ресурс запестрел острокритическими по отношению к нынешним властям города публикациями.

Челябинск, Виктор Елисеев

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