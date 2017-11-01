Южноуральские полицейские накрыли склад контрафактных алкоголя и сигарет

Предприниматель из Челябинской области хранил контрафактные алкоголь и табак на полмиллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчина хранил в своем гараже 1 тысячу 420 бутылок немаркированной алкогольной продукции на сумму более 300 тысяч рублей и 4 тысячи пачек табачной продукции на сумму более 200 тысяч рублей. Содержимое склада изъяли сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД по Пластовскому району.

Полицейские установили, что южноуралец намеревался продавать обнаруженный контрафакт на территории Пластовскогорайона. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом до 120 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.11.17

1 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / У челябинцев ради дороги изымают дома и участки (карта). / Миасским чиновникам закрыли доступ к популярному сайту. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»