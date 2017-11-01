Копейчанин, воевавший за украинских нацистов, отправился в колонию

В Челябинской области осудили национал-социалиста, воевавшего на стороне украинских добровольческих батальонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, сотрудники ведомства выявили и пресекли деятельность местного жителя, придерживающегося идеологии национал-социализма, выезжавшего в ноябре 2014 года на Украину для участия в составе батальона «Азов» в боевых действиях в качестве наемника.

31 октября Копейским городским судом южноуралец признан виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, создании экстремистского сообщества, а также приготовлении к совершению преступления, не доведенного до конца по независящим от него причинам. Суд приговорил национал-социалиста к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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