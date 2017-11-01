Южноуральские отличники учатся под шум падающей штукатурки

В Челябинской области чиновники бросили на произвол судьбы разваливающуюся школу: по отчетам, в ней все в порядке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского отделения Общероссийского народного фронта, находящуюся в критическом состоянии школу общественники обнаружили в ходе мониторинга в поселке Петровский Красноармейского района.

Петровская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 184 ученика и была построена в 1961 году. Сейчас в ней учатся 375 детей, учебное заведение работает в две смены. «Здание очень старое. Но в школе сильный педагогический состав, ученики регулярно побеждают в областных олимпиадах, демонстрируют хорошие показатели по ЕГЭ, с легкостью поступают в высшие учебные заведения. Они более чем достойны нового здания», – считает эксперт регионального штаба ОНФ Владислав Халамов.

В ходе мониторинга активисты выяснили, что школа находится в изношенном состоянии. Еженедельные прорывы труб системы отопления приводят к несоблюдению теплового режима. Из-за отсутствия вытяжки внутри здания повышенная влажность, мокрые стены, присутствуют плесень и грибок, происходит намокание и осыпание штукатурки. Люминесцентные лампы в здании работают без плафонов, так как при прорывах труб на втором этаже вода скапливается в плафонах на первом этаже.

«Пару недель назад на учителя во время урока обвалилась штукатурка, до этого случая на другого преподавателя упала деревянная доска. На вопрос, почему в летний период не были проведены аукцион и капитальный ремонт системы отопления, представители власти информировали, что работы запланированы по прямому договору. Трубы давно изношены, но по непонятным причинам работы по госзакупкам не проводятся», – сообщил руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

Руководство администрации Красноармейского района, в ведении которого находится школа, приглашение общественников к участию в мониторинге проигнорировало. Зато о желании построить новую школу рассказал глава поселения. По его планам, в Петровском современное учебное заведение появится через два года. Правда, каким образом это произойдет – тайна за семью замками. «Администрация Красноармейского района уже пять лет обещает местным жителям построить новую школу. Однако, по нашим данным регионального, заявок в областное министерство на строительство не поступало. Это похоже, скорее, на желание местной администрации уйти от конкурсной процедуры определения застройщика школы. В планах властей – найти инвестора, который на свои деньги построит учебное заведение, а затем продаст государству. Эта схема имеет свои подводные камни. Мне кажется, что в интересах власти от них уйти и проводить сделку максимально прозрачно в рамках федерального закона 44-ФЗ», – отметил Неверов.

Причем, если верить итогам независимой оценки качества, в образовательном учреждении все хорошо, недоумевают общественники. «В отношении МОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа» проводилась независимая оценка качества. Учреждение имеет оценку «хорошо» – 115 баллов из 160. Более того, по критерию «Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения» также стоит «хорошо» – 44 балла из 70 возможных. Тем временем в рамках проекта «Народная оценка качества» мы часто сталкиваемся с тем, что организациям ставят не соответствующие действительности оценки. И пример Петровской школы – одно из ярких тому доказательств. Когда органы власти вместо того, чтобы публично признать наличие проблемы изношенности здания и предпринять шаги по решению этого острого вопроса, пытаются искусственно подтянуть оценку и нивелировать тем самым последствия», – отметил координатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Рожков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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