Первые жертвы полыньи: в Челябинской области утонули два рыбака

Южноуральские спасатели достали из-подо льда тела двух погибших рыбаков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, 31 октября спасатели Магнитогорского спасотряда дважды выезжали искать утонувших мужчин, провалившихся под лед.

30 октября 36-летний мужчина ушел на рыбалку, но домой так и не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились к сотрудникам полиции. По запросу полиции спасатели выехали в Нагайбакский район в поселок Переселенческий на один из прудов. В 10 метрах от берега в полынье был обнаружен всплывший башмак утонувшего. Его самого нашли при помощи водолазного снаряжения на глубине около трех метров. Спасатели подняли тело на поверхность и передали полиции.

На второй вызов спасатели Магнитогорского спасотряда выезжали в Верхнеуральский район на пруд возле поселка Полосинский. Мужчина 1955 года рождения утонул 30 октября при очевидцах. Спасти провалившегося под лед у них не получилось. Прибыв на место, спасатели приступили к обследованию акватории. В результате поисков, утонувший был найден в 15 метрах от берега и на глубине около трех метров. Сам мужчина приехал на рыбалку из Нагайбакского района.

Как передают спасатели, лед на этих двух водоемах очень рыхлый и его толщина около трех сантиметров. Безопасная толщина льда должна быть не менее 7-10 сантиметров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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