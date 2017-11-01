В Кунашакском районе задержали серийных угонщиков отечественных авто

В Челябинской области задержали трех молодых людей, промышлявших угонами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свою бурную деятельность южноуральцы развернули в сентябре прошлого года. Самому старшему из преступной троицы было в то время 20 лет, младшему – 17.

Молодые люди обращали внимание на автомобилях российского производства, не оборудованных сигнализацией. Машины угоняли и выносили из них все, что только можно.

Сначала жители Кыштыма орудовали в родном городе и окрестностях. Здесь на их счету 11 эпизодов. После молодые люди перенесли свою активность в Кунашакский район, где и были задержаны, успев совершить, по данным «Кыштымского рабочего», 4 угона.

В настоящее время южноуральцы находятся в изоляторе временного содержания. Прокуратура Кыштыма уже направила их уголовное дело в Кыштымский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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