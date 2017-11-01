Директор салона сотовой  связи обокрал  магазин и вогнал  в долги покупателей

В Челябинске директор салона сотовой связи обокрал свой магазин оформил кредиты на ничего не подозревающих горожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в Тракторозаводском районном суде Челябинска, мужчина в силу служебного положения имел доступ к анкетным данным покупателей. Летом 2016 года он подготовил от имени не знакомых ему лиц пакеты фиктивных документов целевого займа в один из банков, направил их в банк через Интернет и заключил таким образом два кредитных договора на приобретение смартфонов и сопутствующих к ним товаров (стекло, пакет услуг, внешние АКБ, наушники, зарядные устройства) на общую сумму 148,5 тысяч рублей. Затем под предлогом исполнения заключенных договоров забрал из салона 6 смартфонов стоимостью около 21 тысячи рублей каждый. Телефонами он распорядился по своему усмотрению.

Своими действиями бывший директор причинил салону сотовой связи ущерб в сумме 124 тысячи 806 рублей. Подсудимый в судебном заседании признал себя виновным, но от дачи показаний отказался. Потерпевшая сторона заявила о возмещении подсудимым причиненного ущерба в полном объеме.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.

О том чем закончилась история для тех, на кого оформили кредитные договоры, не сообщается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.11.17

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