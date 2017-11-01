Кому – непогода, а кому – счастье: циклон создал в Челябинске благоприятные метеоусловия

В Челябинской области сохранится ветер благоприятного направления. Только очень сильный.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 2 ноября на территории Южного Урала ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах – до умеренных, ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер изменит направление с южного на юго-западное, скорость прогнозируется 7-12 метров в секунду, отдельные порывы до 17-22 метров в секунду.

Отметим, что юго-западное и западное направления для региональной столицы являются самыми благоприятными. Горожане уже отмечают: сегодня, 1 ноября, при действии аналогичного предупреждения об усилении ветра, в Челябинске необычайно чистый воздух, что в последнее время для города-миллионника является большой редкостью.

Впрочем, при таких благоприятных метеоусловиях возможны другие неприятности, поэтому в региональном управлении МЧС советуют южноуральцам убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, желательно обходить рекламные щиты, шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Челябинск, Виктор Елисеев

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