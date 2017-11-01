В Челябинске машина скорой помощи сбила пешехода

Нетрезвый челябинец угодил под колеса «скорой помощи».

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в Металлургическом районе города около 00:50.

У дома №30 по шоссе Металлургов автомобиль ГАЗ совершил наезд на пешехода, который в состоянии алкогольного опьянения переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево походу движения автомобиля. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, госпитализирован.

Отметим, что прошедшие сутки оказались весьма богаты на аварии. Так, в течение 31 октября и утра 1 ноября было зафиксировано 77 дорожно-транспортных происшествий. В ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Челябинск, Виктор Елисеев

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