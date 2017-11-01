Слабое звено: на Южном Урале предложили упразднить половину муниципалитетов

Эксперты рекомендовали сократить число муниципалитетов Южного Урала вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слишком большое число муниципальных образований осложняет пространственное развитие Челябинской области. Об этом заявила директор ООО «Соинвест» Анастасия Кузьминова по итогам научно-исследовательской работы, посвященной стратегии пространственного развития моногородов и промышленных кластеров региона.

Сейчас в Челябинской области насчитывается 43 муниципалитета, это слишком много, уверена эксперт. Местные власти далеко не всегда справляются с управлением территорией. Кроме того, велика конкуренция между муниципальными образованиями, что не идет на пользу как территориям со слабыми управленцами, так и региону в целом.

К тому же, стратегия развития Челябинской области до 2035 года будет нацелена на формирование в регионе сильных экономических центров. Это с неизбежностью должно повлечь за собой формирование и сильных административных образований. Логичным завершением таких процессов станет административная реформа с укрупнением муниципалитетов.

Так, проанализировав структуру экономики региона, исследователи пришли к выводу, что оптимальным для Челябинской области является создание 3 городских агломераций, 7 городских округов и 7 муниципальных районов.

Что касается экономических центров, то к 2035 году на Южном Урале таковых должно сформироваться семь. Центрами первого уровня могут стать 3 агломерации: Челябинская, Магнитогорская и «Горный Урал». Экономическими центрами второго уровня станут Кыштым с конурбацией Снежинск – Озерск – Кыштым, Сатка, Троицк и Карталы.

Впрочем, пока в качестве экономических центров развиваются лишь Челябинск и Магнитогорск. Однако дальнейшая реализация подобного «обедненного» сценария не сулит экономике Южного Урала ничего хорошего, отметила Анастасия Кузьминова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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