Челябинские врачи провели первую операцию по пересадке сердца

В Челябинске прошла первая на Южном Урале операция по пересадке сердца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства региона, операцию провели кардиохирурги Челябинской областной больницы.

Пациент – 54-летний житель Миасса страдал «дилатационной кардиомиопатией с застойной сердечной недостаточностью». К моменту пересадки сердце мужчины увеличилось почти в два раза и весило уже больше килограмма.

«Сердце, в отличие, например, от почек, гораздо проще подобрать, потому что не требуется такого количества совпадений по параметрам, – рассказал главный трансплантолог минздрава Челябинской области Алексей Барышников. – Главное требование – чтобы орган был полностью здоров и соответствовал по размеру и расположению основных артерий».

Операция продолжалась в течение шести часов. В состав операционной бригады из десяти человек вошли заведующий кардиохирургическим отделением ЧОКБ Михаил Нуждин, руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии Константин Кондрашев (Екатеринбург) и другие специалисты.

«Мы ставим перед собой цель сделать такие операции не разовым проектом, а обычными, рядовыми вмешательствами, – поделился главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман. – В ближайшей перспективе – дойти до уровня Свердловской областной клинической больницы, где таких операций проводят по 4-5 в год. А потом приступим к мультиорганным пересадкам, когда сразу несколько органов от одного донора одновременно пересаживаются нескольким пациентам».

Показательно, что в Челябинской областной больнице уже пересадили с положительным результатом 40 почек и 4 печени.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.11.17

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