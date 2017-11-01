Эксперты: экономика Челябинской области может расти на 6 процентов в год

Челябинской области обрисовали перспективу развития на ближайшие 15 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодный рост валового регионального продукта (ВРП) в 5,8%, увеличение населения на 200 тысяч человек и рост производительности труда в 3 раза без увеличения числа безработных – таковы перспективы Челябинской области в случае реализации целевого сценария Стратегии-2035. Об этом заявил старший партнер группы компаний «Авуар» Алексей Овакимян в ходе заседания регионального стратегического комитета «Стратегия экономического развития Челябинской области-2035: цели, задачи, сценарии».

Аналогичного прогноза придерживается и первый заместитель министра экономического развития региона Наталья Лугачева. По словам чиновницы, главным показателем, по которому необходимо оценивать результаты работы региональных властей в перспективе до 2035 года – индекс развития человеческого потенциала. Пока Челябинская область по этому параметру занимает 30 место в России. При этом регион отстает от своих соседей по темпам роста индекса. Так, в 2001 году Южный Урал находился на 24 строчке рейтинга.

Наиболее проблемным из трех факторов, учитываемых при расчете индекса развития человеческого потенциала, является уровень жизни населения. Так, если по уровню образования регион находится в числе лидеров, а по продолжительности жизни – лишь немного отстает от общероссийских показателей, то по уровню ВРП на душу населения с учетом покупательской способности южноуральцев Челябинская область опустилась с 29 места в 2001 году на 43 место в 2014-м.

Сдерживают развитие южноуральской экономики, по словам Натальи Лугачевой, рост цен на энергоносители, дефицит квалифицированных кадров, усиливающаяся конкуренция в сельском хозяйстве и рост уровня загрязненности окружающей среды. Результатом всего этого являются низкая прибыльность обрабатывающих производств, низкий уровень производительности труда, снижение рентабельности в сельском хозяйстве, а также обострение проблем здравоохранения и рост заболеваемости. Как следствие, мы имеем отставание в уровне жизни, объеме инвестиций и ВРП.

Для того чтобы решить существующие проблемы, авторы Стратегии-2035 сформулировали 23 приоритета и 54 задачи. Реализовать их планируется в четыре этапа. В 2018-2020 годах особое внимание планируется уделять таким приоритетам, как выгодная энергия, развитие агроэкспорта, подготовка кадров мирового уровня для промышленности и сельского хозяйства и чистый воздух. В период 2021-2025 годов предполагается сделать акцент на развитии медицинского кластера, обучении кадров для здравоохранения, развитии сервисной экономики, формировании цепочки поставок, эффективном государственном и муниципальном управлении, а также программе «Чистая вода».

В 2026-2030 годах Челябинская область должна стать центром привлечения инвестиций. Для этого необходимо будет сконцентрироваться на формировании инновационных компетенций, развитии новой высокотехнологичной промышленности. Создать современную жилую среду позволят качественное здравоохранение и развитая культурная среда. Наконец, в 2031-2035 годах приоритетами станут растущие города, обучение в течение всей жизни, активное долголетие, здоровое поколение и безопасность (снижение уровня преступности).

При этом, по словам старшего партнера группы компаний «Авуар» Алексея Овакимяна, достичь подобного возможно лишь при реализации целевого (оптимистичного) сценария стратегии, предполагающего модернизацию существующих отраслей, а также развитие новых – таких, как производство композитных и новых материалов, аддитивные технологии, ядерная медицина, аутсорсинговые и инжиниринговые услуги мирового уровня, IT. Только в этом случае южноуральская экономика сможет добиться увеличения производительности труда в 3 раза по сравнению с нынешней. При этом высвободившиеся кадры не окажутся безработными, а смогут найти применение на новых производствах.

В таком случае население Челябинской области увеличится на 200 тысяч человек, а безработица останется на приемлемом уровне. При инерционном и базовом сценариях, кстати, рост безработицы также не предполагается, но прогнозируется сокращение населения Южного Урала за счет миграции в другие регионы. Заработная плата, по расчетам специалистов, также будет расти в любом случае, но темпы роста при реализации целевого сценария обещают быть существенно более высокими.

Подводя итоги заседания, губернатор Челябинской области Борис Дубровский напомнил, что главной целью Стратегии-2035 является человек. «Здесь вначале было сказано, что стратегия призвана достичь компромисса между властью, бизнесом и обществом, – отметил глава региона. – Что называется, «оговорка по Фрейду». Думаю, нам следует прекратить говорить «Власть, бизнес, общество» и начать говорить «Общество, бизнес, власть». Потому что заказчики стратегии – жители Челябинской области, общество, люди. Приоритетом для нас является человек. Это не слова, это так и есть. И мы должны слушать людей. Слушать и слышать».

Челябинск, Виктор Елисеев

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