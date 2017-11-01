Полтинник за избирателя: в Челябинске приоткрыли предвыборную «кухню»

Свидетель в деле экс-заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова рассказал, сколько «черного» нала нужно кандидатам в депутаты Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Советском районном суде Челябинска состоялось очередное заседание по делу бывшего заместителя главы региона Николая Сандакова, обвиняемого в мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и получении взятки в виде охраны дома.

Суд начал заслуживать свидетелей со стороны защиты. Первым стал политтехнолог из Свердловской области Александр Георгиев, работавший под началом вице-губернатора в ходе выборов в Государственную Думу в 2011 году.

Официально Георгиев трудоустроен не был, как 100-150 его подчиненных, которые, считаясь «де-юре» бескорыстными помощниками кандидатов и партии, на самом деле получали за распространение листовок и приглашений на встречи с кандидатом некоторое вознаграждение.

Следует отметить, что эта сторона внутренней «кухни» избирательных кампаний не особенно скрывается: кто интересуется темой, без труда сможет узнать расценки и формы работы. Однако на всеобщее обсуждение эти подробности стараются не выносить. И на сей раз завесу приоткрыли вынужденно.

Напомним, , согласно одному из обвинений, Николай Сандаков мошенническим путем присвоил деньги бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова. Якобы, последний заплатил тогдашнему вице-губернатору 1,5 миллиона рублей, за что тот обещал ему помочь в назначении главой Магнитогорска. Однако г-н Сандакова настаивает, что деньги не присваивал, а потратил их на избирательную кампанию. Впрочем, официально подтвердить это достаточно сложно, ведь все траты осуществлялись через «черную» кассу Зато можно задать интересующие вопросы человеку, активно участвовавшему в процессе. А именно – политтехнологу, работающему «в поле».

По словам Александра Григорьева, работать ему пришлось в Верхнем Уфалее и Нязепетровске с июня по ноябрь 2011 года. Его услуги оплачивались из расчета 100-150 тысяч в месяц – получается, что за каждого агитатора, работой которого он непосредственно руководил, политтехнолог получал примерно 1 тысячу рублей. На оплату труда агитаторов в месяц уходило еще 200-250 тысяч рублей. Факт получения вознаграждения они удостоверяли, расписываясь в ведомости. Впрочем, это были всего лишь документы, предназначенные для внутреннего пользования, и служили для отчета перед человеком, непосредственно передававшим деньги. По окончании предвыборной кампании такие ведомости, как правило, уничтожаются.

Отдельной строкой также идет плата за уничтожение агитационных материалов противников. Г-н Григорьев оценил ее в 20 тысяч рублей в месяц. На порядок больше тратится на работу с анкетами.

Кстати, это не единственные «теневые» траты кандидатов. «Черный» нал идет, к примеру, на оплату организации чаепитий. Эта форма агитации очень популярна не только в отдаленных территориях, но и в Челябинске, где в форме чаепитий проходит общение кандидатов в депутаты с представителями КТОСов и ветеранских организаций.

В общем, по оценке политтехнолога, привлечение «добровольных» агитаторов, а также организация работы на местах, может обойтись в 2,5 миллиона рублей за полгода для территории, насчитывающей порядка 50 тысяч избирателей. По 50 рублей на каждого представителя электората. Не так уж и дорого.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.11.17

Эксперты: экономика Челябинской области может расти на 6 процентов в год. / Дебошир, избивший сотрудника авиакомпании «Победа», легко отделался. / Комфортная: среда: в челябинских дворах рассыпаются качели и пропадает асфальт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»