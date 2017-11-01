ФСБ взяла в «оборот»  бывшего первого вице-губернатора Челябинской области

У бывшего вице-губернатора Челябинской области провели серию обысков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некогда высокопоставленного чиновника, ушедшего на пенсию, взяли в оперативную разработку в связи с задержанием экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова.

Напомним, бывший сити-менеджер обвиняется в хищениях 500 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети».

По данным собственных источников агентства, «след» г-на Комякова в «теплосетевом» деле Давыдова правоохранители взяли давно, но распутали клубок интересов и хищений совсем недавно. Правда, знакомые с ситуацией заявляют, что привлечь бывшего зама Юревича и Дубровского к махинациям с бюджетными средствами, скорее всего, не удастся. Об этом свидетельствует и тот факт, что ранее к чиновнику уже наведывались силовики, однако к серьезным последствиям для Комякова это не привело.

Как сообщила РИА «Новый День» консультант Центрального райсуда Наталья Прохорова, ходатайства о проведении обысков у Сергея Комякова по двум адресам – улице Румянцева и в поселке Новое поле, действительно, поступили в суд еще 25 августа. Также известно, что тогда оперативные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества с деньгами Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки.

Затем у Комякова провели еще одну выемку документов – уже по делу бывшего сити-менеджера Челябинска. И снова без наручников и СИЗО. Как сообщил РИА «Новый День» осведомленный источник, экс-чиновника вежливо попросили показать нужные бумаги, на этом все и закончилось.

Челябинск, Юлия Димова

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