Экс-глава Челябинска, обвиненный в хищении миллионов, отделался небольшим штрафом

Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова прекращено – соответствующее решение принял Советский районный суд.

Как уже сообщал «Новый День», Давыдова задержали 29 сентября 2017 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы чиновник похитил не менее 340 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия, занимающегося поставками тепловой энергии. Экс-чиновник пошел на сотрудничество со следствием и признал свою причастность к преступным схемам, после чего его выпустили из СИЗО, а сумма ущерба в ходе расследования снизилась до 11 миллионов рублей, который Давыдов возместил.

Исходя из этого, представители следствия ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Суд просьбу удовлетворил и назначил бывшему сити-менеджеру штраф в размере 40 тысяч рублей.

Вердикт суда намерена обжаловать прокуратура, считающая, что дело надо отправить на доследование.

Напомним, житель Кусинского района Алексей Комедько «загремел» на 2,5 года в колонию строго режима за кражу телефона у своего родственника. Причем, о краже Комедько сообщил сам, явившись в полицию с повинной.

Челябинск, Павел Зварзин

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