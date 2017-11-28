Экс-главу администрации Челябинска выпускают из СИЗО

Бывшего сити-менеджера Челябинска выпустят из-под стражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального райсуда, 29 ноября заканчивается срок пребывания Сергея Давыдова в следственном изоляторе. При этом ходатайство следователя ФСБ о продлении экс-чиновнику меры пресечения по состоянию на 17:45 местного времени не поступило. Кстати, официально документы должны передать в суд не позднее, чем за 7 дней до истечения срока заключения.

Источники в правоохранительных органах объясняют ситуацию тем, что бывший глава администрации Челябинска, наконец, пошел на сделку со следствием, заявив о своей причастности к многомиллионной афере с деньгами МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Напомним, Сергея Давыдова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы чиновник похитил не менее 340 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия, занимающегося поставками тепловой энергии.

30 сентября Центральный районный суд отправил подследственного в СИЗО сроком на два месяца. Защита Давыдова подала апелляцию в областной суд, предложив внести за чиновника залог в 5 миллионов рублей, однако суд оставил его под стражей.

3 октября для обеспечения исполнения возможного приговора, был наложен арест на 60 объектов недвижимости бывшего сити-менеджера.

В их числе одна шестая часть офисных площадей в нежилом здании по улице Ферросплавной, свыше 40 объектов санаторно-курортного комплекса на берегу озера Еловое, три земельных участка вблизи Изумрудного карьера общей площадью около 6 тысяч квадратных метров, три недостроенных коттеджа в Миассе, а также жилые и коммерческие помещения площадью около 500 «квадратов» в Чебаркуле. Судебное постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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