Южноуральские чиновники сослали сироту в непригодный для жизни барак, а затем – в колонию строго режима

Чиновники обманом отправили южноуральскую сироту жить в барак, а потом довели до колонии строго режима.

Как сообщили РИА «Новый День» в Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области, в ноябре 2015 года Алексей Комедько получил от администрации Кусинского района квартиру. Правда, не в райцентре, а в селе Петропавловка, зато сразу двухкомнатную и только что отремонтированную: свежие обои, пол покрашен, на потолке свежая плитка. Для человека, у которого никогда не было своего жилья и уже успевшего намыкаться по чужим углам, квартира показалась дворцом.

Правда, быстро выяснилось, что в этих «хоромах» нет ни ванны, ни горячей воды, а через 2 месяца начали отваливаться свежие обои и потолочная плитка, от сырости вспучился покрашенный пол.

Плюс ко всему, оказалось, что квартиру сироте передали солидным долгом: предыдущие жильцы не заплатили коммунальщикам за 2 месяца более 10 тысяч рублей.

Между тем, из-за постоянной сырости стены почернели от плесени, а на втором этаже прорвало канализацию, и все отходы потекли на головы Алексея и его жены, а под полом обитали огромные полчища мышей и муравьев, которых не брала никакая химия.

«Нам пришлось бежать из этой квартиры к родственникам, жить в ней было просто страшно и опасно, – рассказывает Комедько. – Мы несколько месяцев жили у родных. Все эти дни я просил главу сельского поселения Сайфигазина исправить наше незавидное положение. Все было бесполезно».

Не добившись справедливости от руководства района, бывший воспитанник Кусинского детского дома Алексей Комедько написал заявление в районную прокуратуру. Районный прокурор Дмитрий Аришин ответил:

«На основании договора найма специализированного жилого помещения Вам предоставлена квартира в селе Петропавловка. Согласно паспорту на жилое помещение, оно находится в удовлетворительном состоянии. Передаточный акт от 27.11.2015 года гласит, что претензий по передаваемой квартире на тот момент у вас не было...».

«Да какие могут быть претензии у человека, которому в администрации района вручили ключи сразу от двухкомнатной квартиры. Парень был счастлив. Жаль, что это «счастье» продлилось совсем недолго», – комментируют ситуацию в ОНК.

Алексей понял, что правды ему не добиться. Начитавшись статей и насмотревшись сюжетов о магнитогорском сироте Сергее Антипине, который совершил преступление из-за отсутствия законного жилья, Комедько пошел по такому же пути: украл телефон у своих родственников и с ним отправился в отделение полиции, написав явку с повинной. И «загремел» на 2,5 года в колонию строго режима, воспользовавшись тем, что в этот момент он отбывал условный срок.

Как только Комедько прибыл по этапу в исправительную колонию №10 в Кыштыме, сразу же написал жалобу в Общественную наблюдательную комиссию Челябинской области.

Челябинские общественники поставили дело на особый контроль и тут же выяснили, что двухэтажный дом, в котором кусинские чиновники «любезно» предоставили жилье Алексею, построен в 1970 году: сначала в нем располагался интернат, а потом здание отдали под жилье труженикам тыла, инвалидам и детям-сиротам.

«Как получилось, что сирота Алексей Комедько получил заветную квартиру не в Кусе, а в отдаленном селе объясняется очень легко, – заявили в ОНК. – Жилье там стоит гораздо меньше. А это дает возможность местным чиновникам получить от области одну сумму на жилье для сироты, а квартиру купить значительно дешевле.

Один из пунктов жилищного закона гласит: «Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта…». Понятное дело, что благоустроенное жильё в Кусе и в Петропавловке – это очень разные вещи.

«Насколько мне известно, бывшая хозяйка квартиры три года пыталась продать жилье за 100 тысяч рублей, – рассказала одна из знакомых бывшей владелицы квартиры в Петропавловке. – Точно утверждать не буду, но скорее всего она ее продала намного дешевле. Сама хозяйка давно живет на Севере».

По данным ОНК, квартира Камедько обошлась чиновникам в 80 тысяч рублей.

Общественники позвонили в администрацию Кусинского района. Глава на тот момент находился в отпуске, поэтому пришлось разговаривать с заместителем главы района по социальным вопросам Алевтиной Праведниковой. Чиновница пообещала на следующий день выслать все документы по квартире Комедько.

«Но на следующий день по телефону чиновница оказалась недоступной. И так всю неделю, – заявил руководитель ОНК Василий Катанэ. – Лишь через неделю Алевтина Павловна прислала письмо, в котором говорилось, что нам необходимо делать официальный запрос по сироте. Не смотря ни на что, мы получили все необходимые документы по жилью в Петропавловке. Перед нами предстала страшная картина».

По словам челябинского правозащитника, в ближайшее время будут сделаны необходимые запросы во все инстанции. Информация о произволе чиновников будет направлена в средства массовой информации Челябинской области. Также готовится заявление в Кусинский районный суд.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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