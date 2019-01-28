На Урале заключенный обвинил главу района в нарушении закона

Главе Кусинского района Виктору Пенягину придется отвечать за разглашение персональных данных.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2015 года Алексей Комедько получил от администрации Кусинского района квартиру, в которой не оказалось ни ванны, ни горячей воды, а через 2 месяца начали отваливаться свежие обои и потолочная плитка, от сырости вспучился покрашенный пол.

Плюс ко всему, оказалось, что квартиру сироте передали солидным долгом: предыдущие жильцы не заплатили коммунальщикам более 10 тысяч рублей.

Алексей попытался добиться справедливости, но не нашел отклика ни у чиновников, ни у прокуратуры.

Начитавшись статей и насмотревшись сюжетов о магнитогорском сироте Сергее Антипине, который совершил преступление из-за отсутствия законного жилья, Комедько пошел по такому же пути: украл телефон у своих родственников и с ним отправился в отделение полиции, написав явку с повинной. И «загремел» на 2,5 года в колонию строго режима: правоохранители воспользовались тем, что в этот момент он отбывал условный срок.

Как только Комедько прибыл по этапу в исправительную колонию №10 в Кыштыме, сразу же написал жалобу в Общественную наблюдательную комиссию Челябинской области. Члены ОНК придали историю огласке.

После этого глава Кусинского района Виктор Пенягин собрал срочное совещание, на которое пригласил председателя ОНК Василия Катанэ. Также на совещание приехали представители прокуратуры, следственного отдела, местные журналисты и представители аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области, местный участковый.

«Совещание длилось более двух часов, на котором Алексея Комедько выставили недобропорядочным и нечестным, – рассказывают члены ОНК. – Мол, квартиру мы ему дали в хорошем состоянии, где провели ремонт. А сам сирота довел ее до такого состояния, ведя разгульный образ жизни. То, что в статьи про сиротскую долю кусинца было выставлено видео местных журналистов тех дней, когда сирота получил жилье, никого не заинтересовало.

«Как только я получил это жилье, через две недели я обратился к журналистам, которые приезжали ко мне и засняли это безобразие, – вспоминает Алексей Комедько. – Возможно, чиновники до сих пор не поняли, что этот видеоролик трехгодичной давности, а не сегодняшний. «Убить» квартиру до такого состояния, если бы в ней сделали нормальный ремонт, никак невозможно. Да и соседи мои говорят, что в этом доме нельзя жить».

После этого глава Кусинского района Виктор Пенягин дал ответ областным журналистам о положении дел с квартирой сироты и нелестную характеристику самому Алексею. В числе прочего чиновник сообщил и медицинский диагноз, который Комедько поставили еще в детском доме.

Узнав об этом, Алексей Комедько написал заявление руководителю следственного управления СКР по Челябинской области с просьбой разобраться в незаконных действиях районного чиновника и наказать его в соответствии с российскими законами.

«Глава района не имел права распространять сведения о моей, якобы болезни, тем более челябинским журналистам. Эти сведения попали на страницы изданий, – возмущается Алексей Комедько. – Из-за него, из-за этой «убогой» квартиры у меня семья разрушилась. Пенягин еще и маму мою, который нет в живых, вспоминает нехорошими словами».

«Когда мы стали заниматься сиротой, хотели всего лишь одного – получить достойный ответ от чиновника и увидеть нормальное жилье парня, оставшегося без родителей, – комментирует ситуацию председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ. – В итоге чиновник начал обвинять сироту во всех грехах, и не пытался исправить хоть как-то положение. Пусть теперь им занимаются компетентные органы. Раздавать налево и направо персональные данные главе района никто не давал полномочий. Заявление осужденного мы лично отнесем в следственное управление».

Напомним, следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту состояния квартиры в поселке Петропавловка для сироты Алексея Комедько на момент покупки. Уже назначена экспертиза состояния жилья, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям чиновников.

P.S. Глава Бердяушского городского поселения Светлана Скорынина в третий раз предстанет перед судом за незаконную раздачу квартир своим родственникам и знакомым. У нее уже есть два условных срока – 5 и 4 года. Но и на этот раз отправлять ее в колонию никто не собирается.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.01.19

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