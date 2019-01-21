История сироты, сбежавшего из разваливавшегося дома в тюрьму, закончилась уголовным делом

В Челябинской области возбудили уголовное дело на чиновников, потративших бюджетные полмиллиона рублей на развалюху для сироты.

Как сообщал уже РИА «Новый День», в ноябре 2015 года Алексей Комедько получил от администрации Кусинского района квартиру. Правда, не в райцентре, а в селе Петропавловка, зато сразу двухкомнатную и только что отремонтированную: свежие обои, пол покрашен, на потолке свежая плитка. Для человека, у которого никогда не было своего жилья и уже успевшего намыкаться по чужим углам, квартира показалась дворцом.

Правда, быстро выяснилось, что в этих «хоромах» нет ни ванны, ни горячей воды, а через 2 месяца начали отваливаться свежие обои и потолочная плитка, от сырости вспучился покрашенный пол. Плюс ко всему, оказалось, что квартиру сироте передали с солидным долгом: предыдущие жильцы не заплатили коммунальщикам за 2 месяца более 10 тысяч рублей.

Между тем, из-за постоянной сырости стены почернели от плесени, а на втором этаже прорвало канализацию, и все отходы потекли на головы Алексея и его жены, а под полом обитали огромные полчища мышей и муравьев, которых не брала никакая химия. В итоге молодая семья сбежала к родственникам. Несколько месяцев Алексей обивал пороги местной администрации. Не добившись справедливости от руководства района, бывший воспитанник Кусинского детского дома написал заявление в районную прокуратуру, но там нарушений в действиях чиновников не нашли.

Тогда, начитавшись статей и насмотревшись сюжетов о магнитогорском сироте Сергее Антипине, который совершил преступление из-за отсутствия законного жилья, Комедько пошел по такому же пути: украл телефон у своих родственников и с ним отправился в отделение полиции, написав явку с повинной. И «загремел» на 2,5 года в колонию строгого режима: на момент кражи он отбывал условный срок.

После того, как историю южноуральского сироты рассказали в СМИ, расследованию подключились силовые структуры. В итоге Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий) по факту покупки для сироты квартиры, непригодной для проживания. При этом выяснилось, что за гнилую квартиру из бюджета заплатили полмиллиона рублей, хотя, по словам соседей сирота, прежняя хозяйка долгое время не могла выручить за нее и ста тысяч рублей. Теперь следователи выясняют причины такой щедрости чиновников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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