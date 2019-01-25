Уральскую чиновницу будут в третий раз судить за незаконную раздачу квартир родственникам

Саткинский городской суд рассмотрит уголовное дело главы Бердяушского городского поселения Светланы Скорыниной. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ноябре 2015 года Скорынина незаконно выделили квартиру в поселке Жукатау своей знакомой.

Отметим, что глава поселка уже имеет два приговора за то, что незаконно раздавала квартиры своим родственникам: 7 мая 2018 года она приговорена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года, 14 декабря 2018 года – к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и с лишением права занимать должности на государственной службе и службе в органах местного самоуправления на 3 года.

Правда, приговоры исполняются самостоятельно (эта норма используется, когда преступления, по которым выносятся приговоры, совершены до вынесения первого вердикта, и нельзя назначить наказание по совокупности преступлений или приговоров), поэтому, скорее всего, чиновница получит еще один условный срок.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.01.19

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