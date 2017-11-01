На Южном Урале  перевернулась лодка с пятью пассажирами  

На Аргазинском водохранилище перевернулась лодка, в воде оказались 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на место были направлены силы и средства 72-й и 56-й пожарно-спасательных частей, оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, специалисты Кыштымского поисково-спасательного отряда и сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части с водолазным оборудованием.

«По предварительным данным, пять человек поднялись на борт металлической лодки и отплыли от берега. На расстоянии в 50 метров от прибрежной линии она перевернулась. Детей в лодке не было», – сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Удалось ли кого-нибудь спасти или все пять человек погибли, пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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