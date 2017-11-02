Среди погибших на Аргазинском водохранилище – полицейские, пытавшиеся помочь

Стали известны подробности трагедии на Аргазинском водохранилище.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла вчера, 1 ноября, во второй половине дня.

В ГУ МЧС по Челябинской области не исключают, что причиной ЧП могло стать пренебрежение правилами безопасности на водных объектах. «Навигационный период в Челябинской области официально закрыт 15 октября, – напомнили в ведомстве. – Однако это не отпугнуло людей выйти на небольшой лодке «Казанка» на водоем. Еще одним негативным фактором стало отсутствие спасательных жилетов на некоторых из пострадавших».

Все произошло в 500 метрах от берега. В условиях достаточно сильной волны лодка, в которой были пять человек (по некоторым данным компания поминала друзей, погибших на этом же водоеме), перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на второй лодке были два сотрудника полиции, отправившиеся на рыбалку.

Мужчины направились на помощь пострадавшим. Они взяли на борт пассажиров перевернувшейся лодки и отправились в сторону берега. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруз и волну и вторая лодка. Два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли. Остальные, включая пытавшихся помочь полицейских, погибли.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Челябинской области

Поисково-спасательные работы на Аргазинском водохранилище не прекращаются. Спасатели осуществляют осмотр береговой линии и водной глади, на которой и случилось происшествие. С целью поиска оставшихся пассажиров судна увеличена группировка сил. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Челябинской области, сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части, военнослужащие Уральского учебного спасательного центра МЧС России и другие пожарно-спасательные подразделения. Задействованы специалисты психологической службы. Поиски осложняются сильным волнением на акватории. Также на месте работают сотрудники МВД. В целях координации действий, направленных на розыск пропавших, на место происшествия выехал начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)..

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на данный момент найдена женщина из компании в первой лодке, ее прибило к берегу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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