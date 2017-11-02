Известному сайту купонов реклама челябинского СПА-салона может встать в полмиллиона рублей

Челябинской УФАС признало ненадлежащей рекламу СПА-салона на известном сайте купонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольная служба установила, что реклама мужского СПА-салона «Империя СПА» на сайте, публикующем купоны со скидками на товары и услуги, противоречит требованиям рекламного законодательства.

Нарушение закона о рекламе антимонопольщики усмотрели в действиях индивидуального предпринимателя, являющегося рекламодателем, и ООО «Гилмон», определившего визуальный блок (фотографии) данной рекламы.

Напомним, заявление с требованием проверить правомерность распространения «завлекалочки» челябинского СПА-салона для мужчин поступило в антимонопольную службу от жителя города. Челябинское УФАС провело осмотр сайта и изучило содержащуюся визуальную и текстовую информацию в рекламе услуг заведения на предмет соответствия рекламному законодательству.

«Антимонопольная служба установила, что использованные образы в совокупности с описанием рекламируемых программ противоречат Закону о рекламе, которым установлен запрет на непристойное содержание рекламы, – заявили в ведомстве. – Кроме того, реклама опубликована на общедоступном интернет-ресурсе, и, соответственно, увидеть ее и ознакомиться с содержанием могут различные категории населения».

УФАС выдала ООО «Гилмон» предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства, в подтверждение исполнения которого компании нужно представить соответствующие скриншоты с сайта. В отношении индивидуального предпринимателя и ООО «Гилмон» будут возбуждены административные дела.

Согласно статье 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, на должностных лиц – от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.11.17

В Магнитогорске водитель такси снес остановку и врезался в трамвай, есть пострадавшие. / Среди погибших на Аргазинском водохранилище – полицейские, пытавшиеся помочь. / 2 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»