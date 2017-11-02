На Южном Урале подросток кувыркнулся в кювет на угнанной иномарке

Карталинские полицейские задержали подростка, угнавшего иномарку стоимостью почти в миллион рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Карталинский» обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль «Киа Спортаж». Причиненный ущерб составил около 900 тысяч рублей.

В рамках операции «Автомобиль» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый подросток 14 лет.

Молодой человек рассказал, что зашел в незапертый гараж южноуральца, где обнаружил машину с ключами в замке зажигания. Решив покататься, парень угнал иномарку. Через некоторое время, управляя автомобилем, подросток не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

По данному факту отделом дознания МО МВД «Карталинский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (угон). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль возвращен владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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