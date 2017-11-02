В Челябинске полиция накрыла склад с контрафактным алкоголем на миллион рублей

Крупный склад контрафактного алкоголя обнаружили в Советском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудниками полиции регионального главка на территории складов в Советском районе Челябинска в ходе проведенных мероприятий обнаружена и изъята немаркированная алкогольная продукция в количестве 50 тысяч бутылок.

В настоящее время весь изъятый алкоголь направлен на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также в посещении склада хранились коробки с бутылками этилового спирта и пустая тара: не исключено, что крепкий алкоголь, обнаруженный в ходе обыска, «производился» также здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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